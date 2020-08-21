21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные проведут комплексное тактическое учение на гродненском направлении. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"Для проведения комплексного тактического учения создана сводная группировка войск, в состав которой входят воздушно-десантные, мотострелковые, танковые, артиллерийские подразделения, а также расчеты беспилотных летательных комплексов и радиоэлектронной борьбы. Учение будет проходить под руководством командующего войсками Западного оперативного командования в период с 28 по 31 августа. Сводная группировка войск сосредоточится на полигонах", - рассказали в ведомстве.

Для обеспечения действий сводной группировки несколько вертолетов будут перебазированы с аэродрома Мачулищи на аэродром Лида. Парашютно-десантный батальон 103 отдельной воздушно-десантной бригады совершил марш в назначенный район и приступил к отработке вопросов ведения контрдиверсионных действий.

На 174 учебном полигоне ВВС и ПВО в "Доманово" зенитные ракетные артиллерийские дивизионы 6 и 11 отдельных механизированных бригад выполнят боевые стрельбы из зенитного пушечного ракетного комплекса "Тунгуска". Авиация продолжит плановые полеты самолетов Ан-26, Як-130, Су-30СМ в рамках охраны Государственной границы в воздушном пространстве.-0-