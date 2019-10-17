Белорусские военные провели инспекцию на территории Украины

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Беларуси с 15 по 17 октября провела инспекцию на территории Украины и посетила одну из воинских частей. Такая информация размещена на сайте белорусского Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Подтверждено отсутствие военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями двустороннего соглашения между правительством Беларуси и Кабинетом министров Украины о дополнительных мерах доверия и безопасности.

Военные инспекторы Беларуси имели возможность оценить информацию в отношении личного состава, основных систем вооружения и военной техники посещаемой воинской части, которая была представлена Украиной государствам - участникам Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности.-0-