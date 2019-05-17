Белорусские военные провели инспекцию в Эстонии

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские военные 13-16 мая провели инспекцию на территории Эстонии в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны Беларуси.

В указанном для инспекции районе проводится учение Spring Storm 2019. "Было подтверждено, что учение превышает предельные уровни, в соответствии с которыми военная деятельность подлежит предварительному уведомлению согласно положениям Венского документа 2011 года. Однако не превышены показатели, согласно которым должно проводиться обязательное наблюдение", - проинформировали в ведомстве.

Таким образом было подтверждено выполнение Эстонией обязательств, предусмотренных Венским документом 2011 года.-0-