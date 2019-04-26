Белорусские военные провели инспекцию воинских частей в Польше

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Инспекционная группа Беларуси в соответствии с положениями Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) посетила Польшу. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.
Проведены две инспекции воинских частей (по выбору инспекторов), которые являются объектами контроля согласно положениям ДОВСЕ. Военные инспекторы проверяли соответствие наличия на объектах контроля ограничиваемых ДОВСЕ вооружений и военной техники их уведомленному количеству.
В соответствии с положениями Венского документа 2011 года Беларусь посетила инспекционная группа Португалии. В ее составе также были два военных инспектора из Испании и Чехии. Цель инспекции - проверка военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с положениями Венского документа.-0-
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