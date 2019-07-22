Белорусские военные проверяют боеготовность подразделений ракетных войск двух бригад

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проверяется боевая готовность подразделений ракетных войск 336-й реактивной артиллерийской бригады и 465-й ракетной бригады, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

"Для проверки боевой готовности подразделения ракетных войск из состава 336 реабр и 465 рбр с 9.00 сегодняшнего дня приводятся в готовность к выполнению задач по предназначению. "Перед ракетчиками поставлена задача - совершить марш в назначенный район и выполнить учебно-боевые задачи на одном из полигонов. При ведении оборонительных боевых действий ракетные подразделения должны провести комплекс мероприятий по противодействию диверсионно-разведывательным группам и уничтожению обнаруженных целей условного противника", - проинформировали в Минобороны.

Данная проверка является одной из составляющих плановых занятий по боевой готовности, которые пройдут в Вооруженных Силах с 23 по 26 июля.-0-