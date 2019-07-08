Белорусские военные связисты проводят тренировку к учению "Щит Союза-2019"

8 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оперативно-специальное учение войск связи Вооруженных Сил проходит в Беларуси 8-12 июля, сообщили БЕЛТА в Минобороны.

Учение проводится под руководством начальника связи Вооруженных Сил - начальника управления связи Генштаба ВС Олега Мищенко. Одна из целей тренировки - планомерная и эффективная подготовка к совместному оперативному учению вооруженных сил Беларуси и России "Щит Союза - 2019".

"Это мероприятие является заключительным этапом подготовки войск связи к учению. Во время него будет развернута система связи только на новых и модернизированных средствах и комплексах, принятых на вооружение. При этом особое внимание уделяется развертыванию элементов совместной полевой системы связи региональной группировки войск", - рассказали в Минобороны. Запланировано также участие российских офицеров - из управления связи Западного военного округа.

На учение привлекаются более 1,5 тыс. человек личного состава и более 350 единиц техники связи. Запланировано совершение маршей до 250 км подразделениями связи в районы развертывания.-0-