Белорусские военные участвуют в наблюдении за активной фазой учения "Фельдберг-2019" в Германии

13 октября, Минск /Корр.БЕЛТА/. Два представителя Вооруженных Сил Беларуси 13-14 октября примут участие в наблюдении за активной фазой учения "Фельдберг-2019" в Германии. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны, сообщает БЕЛТА.

Учение "Фельдберг-2019" проводится совместно Германией и Францией. Наблюдать за маневрами белорусских военных пригласила немецкая сторона.

Кроме того, 15-17 октября трое представителей Вооруженных Сил Беларуси проведут инспекцию указанного для нее района и посетят воинскую часть в Украине. "Целью инспекции является подтверждение отсутствия в указанном для нее районе военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению в соответствии с соглашением о дополнительных мерах доверия и безопасности, подписанным белорусским правительством и Кабинетом министров Украины ", - пояснили в Минобороны. Что до посещения воинской части, то инспекторы намерены оценить информацию о личном составе, основных системах вооружения и военной техники, представленную Украиной по Венскому документу 2011 года.-0-