Белорусские военные успешно выполнили свои задачи на учении "Боевое содружество - 2019"

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на российском полигоне Ашулук завершилось учение войск противовоздушной обороны государств - участников объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество - 2019". Белорусские военные совместно с коллегами из других стран успешно выполнили свои задачи, такая информация размещена на сайте Минобороны Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Более 2 тыс. военнослужащих из Беларуси, России, Армении, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана принимали участие в учении. Было задействовано около 200 единиц вооружения и специальной военной техники. Вооруженные Силы Беларуси представляли воины-зенитчики из в/ч 30151 и авиаторы из в/ч 19764. Белорусские военнослужащие выполнили успешные пуски из зенитных ракетных комплексов С-300.

Как отметил министр обороны Беларуси Андрей Равков, белорусские военные уверенно выполнили все учебно-боевые задачи: "Уже сейчас, не дожидаясь результатов объективного контроля, можно говорить об успешном выполнении белорусскими военнослужащими всех поставленных задач. Важно отметить и то, что накануне наши боевые расчеты зенитных ракетных комплексов и летчики также получили высокие оценки в ходе проведения оперативно-тактического учения ВВС и войск ПВО с боевой стрельбой".-0-