Белорусские военные в группе представителей стран ОБСЕ посетили авиабазу в Норвегии

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двое военнослужащих ВС Беларуси 4-7 июня в составе группы представителей из стран ОБСЕ приняли участие в посещениях авиабазы и военного объекта норвежских вооруженных сил. Такая информация размещена на сайте Министерства обороны.
В соответствии с положениями Венского документа 2011 года норвежская сторона предоставила группе возможность ознакомиться с повседневной деятельностью воинских частей, их структурой и решаемыми задачами, основными системами вооружения и военной техники, процессом оперативной и боевой подготовки. Посетители могли задать вопросы офицерскому и рядовому составу о прохождении военной службы и социальной защищенности. Такие посещения каждая страна - участница ОБСЕ организует раз в пять лет.
Также в Норвегии 4-7 июня согласно Венскому документу белорусские военные инспекторы вместе с приглашенным коллегой из России провели проверку указанного района. Специалисты подтвердили, что в нем не проводится военная деятельность, которая по своим параметрам подлежала бы предварительному уведомлению, проинформировали в Минобороны.-0-
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