Белорусские военные вместе с дипломатами и спасателями сняли ролик ко дню рождения Якуба Коласа

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представители Минобороны, Министерства иностранных дел и спасатели снялись в ролике ко дню рождения Якуба Коласа. Видео размещено на Youtube-каналах трех ведомств, сообщает БЕЛТА.
Военные, дипломаты и спасатели читают стихотворение "Адлёт жураўлёў".
"Сёння дзень нараджэння Якуба Коласа. Разам з калегамі з Міністэрства замежных спраў і Міністэрства па надзвычайных сітуацыях мы вырашылі прачытаць адзін з вершаў беларускага песняра", - говорится в описании под видео на Youtube-канале Минобороны.
Якуб Колас (Мицкевич Константин Михайлович) родился 3 ноября 1882 года в деревне Акинчицы (сейчас Столбцовский район Минской области) в семье лесника. Он является одним из классиков и основоположников белорусской литературы. Народный поэт Белорусской ССР (1926). Академик АН Белорусской ССР (1928). Член Союза писателей СССР (1934). Заслуженный деятель науки Белорусской ССР (1944). Член ВКП(б) с 1945 года, депутат ВС СССР (1946 - 1956). Писатель скоропостижно скончался 13 августа 1956 года, похоронен на Военном кладбище в Минске.-0-