1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи благодаря углубленному обследованию подобрали лечение сложной пациентке из Китая, сообщил журналистам руководитель республиканского спинального центра РНПЦ травматологии и ортопедии Сергей Макаревич, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее женщине в связи с хроническими болями в позвоночнике китайские ортопеды провели операцию на пояснично-крестцовом отделе. Ее состояние улучшилось, боли уменьшились, однако осталась еще одна проблема - слабость в левой ноге, затруднение при ходьбе. Пациентка обратилась к украинским медикам, однако ей не смогли помочь. После этого она приехала в Беларусь.

"Пациентку мы сначала проконсультировали и, видя, что у нее достаточно сложная ситуация, госпитализировали, дообследовали, проконсультировали в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. В результате было выявлено заболевание неврологического плана, которое не требует хирургического вмешательства, - сказал Сергей Макаревич. - Поэтому провели комплексное консервативное лечение с использованием современных медикаментозных средств, физиотерапию, иглорефлексотерапию, массаж. Благодаря этому пациентка стала чувствовать себя значительно лучше".

По словам руководителя республиканского спинального центра, в случае, если бы не было диагностировано еще одно заболевание, состояние женщины ухудшалось бы с каждым месяцем. Сейчас она нуждается в регулярном поддерживающем, реабилитационном лечении, чтобы состояние стабилизировалось.

Китаянка находится в белорусском центре полтора месяца, на днях она вылетает на родину, где ее ждут дочь и муж. Женщина обещала приехать в Беларусь в следующем году, чтобы продолжить курс консервативного лечения.

Как отметил директор РНПЦ травматологии и ортопедии Михаил Герасименко, в центре ежегодно проводится около 30 тыс. консультаций, выполняется около 6 тыс. высокотехнологичных хирургических вмешательств. Что касается иностранных граждан, в основном приезжают на лечение из России (около 48-50%). По итогам 2019 года, 14% - это граждане Украины. Также приезжают лечиться из стран Ближнего Востока, Средней Азии, а также Австралии, США, Израиля.

В этом году РНПЦ исполняется 90 лет. Здесь работают профессиональные кадры. В центре выполняется практически весь спектр операций, которые проводятся в клиниках других стран.-0-