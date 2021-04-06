6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи определили первых 300 пациенток для бесплатной попытки ЭКО, сообщил корреспонденту БЕЛТА главный специалист отдела медицинской помощи матерям и детям главного управления организации медицинской помощи Минздрава Леонид Недень.

На этом этапе работают региональные комиссии по подбору пациентов. Для бесплатного предоставления одной попытки ЭКО супруги лично обращаются с соответствующим заявлением, составленным в произвольной форме, в региональную комиссию. Она рассматривает документы и принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении бесплатно одной попытки экстракорпорального оплодотворения. Решение, оформленное по установленной форме, выдается супругам.

Работа областных комиссий и Минской городской комиссии по отбору пациентов для бесплатного предоставления попытки ЭКО организована главными управлениями по здравоохранению (здравоохранения) облисполкомов, комитетом по здравоохранению Минского горисполкома.

В случае несогласия с решением региональной комиссии оно может быть обжаловано супругами в республиканской комиссии по вопросам бесплатного предоставления попытки ЭКО. Работа республиканской комиссии организована на базе РНПЦ "Мать и дитя".

Если супруги не будут согласны с решением республиканской комиссии, оно может быть обжаловано в суде.

Леонид Недень отметил, что многие обратившие нуждаются в дополнительном обследовании, консультации врачей-специалистов и направлении в организации здравоохранения, в том числе и республиканские, для проведения дополнительного медицинского обследования и (или) лечения для последующего проведения бесплатной одной попытки ЭКО.

Он также обратил внимание, что на основании нормативно-правовых актов выполнение бесплатной одной попытки ЭКО проводят только яйцеклеткой супруги и сперматозоидом супруга, донорские яйцеклетки и сперматозоиды не могут быть использованы.

Бесплатно одна попытка экстракорпорального оплодотворения предоставлена в соответствии с указом от 18 мая 2020 года №171 "О социальной поддержке отдельных категорий граждан". Такая возможность появилась с 1 января 2021 года исключительно у супружеских пар, в которых оба супруга являются гражданами Беларуси и возраст супруги не превышает 40 лет.

Постановлением Совета Министров от 17 августа 2020 года №483 утверждено положение о порядке и условиях бесплатного предоставления одной попытки ЭКО и установлен перечень государственных организаций здравоохранения, в которых экстракорпоральное оплодотворение проводится за счет бюджетных средств.

Леонид Недень напомнил, что ЭКО за счет бюджета будет проводиться в РНПЦ "Мать и дитя", Городском клиническом родильном доме №2 в Минске, а также в Гомельском областном диагностическом медико-генетическом центре с консультацией "Брак и семья".

Оказание финансовой поддержки супружеским парам, страдающим бесплодием, для проведения экстракорпорального оплодотворения включено в комплекс мероприятий подпрограммы "Семья и детство" государственной программы "Здоровье народа и демографическая безопасность" на 2021-2025 годы.-0-