Белорусские врачи успешно преодолеют ситуацию с COVID-19 - кандидат медицинских наук

7 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Нет сомнений, что белорусские врачи успешно преодолеют ситуацию с COVID-19. Такое мнение в беседе с корреспондентом БЕЛТА высказала заведующая кафедрой фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП Гомельского государственного медицинского университета кандидат медицинских наук Ирина Буйневич.

Клиническая база кафедры - областная туберкулезная клиническая больница. "Все наши сотрудники ведут лечебную работу в отделениях больницы. Помимо этого, оказываем консультативную, организационно-методическую помощь другим организациям здравоохранения города и области", - уточнила Ирина Буйневич. По ее словам, областная туббольница ориентирована на прием пациентов с тяжелыми пневмониями. "Это специализированное учреждение, областной пульмонологический центр. Именно здесь сосредоточена вся пульмонологическая патология", - сказала она.

Для лечения пациентов, в том числе с пневмонией, вызванной COVID-19, в больнице есть необходимые ресурсы, материально-техническая база, препараты. "Что касается коронавирусной пневмонии, то, как известно, специфического лечения пока нет. Есть экспериментальные схемы. Эти препараты назначаются консилиумом врачей после согласия пациента. И этими препаратами учреждение обеспечено", - подчеркнула собеседница. Также подготовлены 12 полностью оснащенных реанимационных коек.

Для медперсонала создан запас средств индивидуальной защиты - в нужном количестве и соответствующего качества.

"Нет сомнений, что мы успешно преодолеем ситуацию с распространением коронавирусной инфекции. Пусть в таком мировом масштабе заболевание фиксируется впервые, но в 2009 году, когда была эпидемия свиного гриппа, поначалу было сложнее", - провела параллель Ирина Буйневич. Пневмонии, вызванные свиным гриппом, прогрессировали значительно быстрее. "Бывали ситуации, когда утром человек практически здоров, идет на работу, а вечером он уже на аппарате ИВЛ. Дыхательная недостаточность развивалась стремительно - буквально в течение нескольких часов. При коронавирусной пневмонии такого не наблюдаем. Когда все проходит поступательно, тогда есть время принять необходимые меры", - пояснила кандидат медицинских наук. Она добавила, что у гомельских врачей есть возможность использовать опыт минских и витебских коллег, так как в регионе распространение заболевания началось позже. "В то же время весь мир столкнулся с проблемой отсутствия лекарства против коронавируса, а противогриппозные препараты есть, и своевременное их назначение существенно увеличивает шансы пациента на выздоровление", - сказала собеседница.

Ирина Буйневич обратила внимание, что в этом году регистрируется больше пневмоний, чем в прошлом. "Самые частые пневмонии - бактериальные", - подчеркнула она. Довольно частая ситуация, когда пневмонию переносят "на ногах". "Не всегда заболевание протекает в тяжелой форме. Человек даже может не осознавать, что он болеет. Несколько дней больной может чувствовать недомогание, иметь небольшую температуру, особенно к вечеру, повышенную утомляемость, сонливость. Какие-то изменения затем можно увидеть на очередной рентгенограмме", - пояснила Ирина Буйневич.

Говоря о симптомах COVID-19, заведующая кафедрой констатировала их схожесть с симптомами ОРВИ: "Чаще всего при коронавирусных пневмониях встречается лихорадка, кашель, как правило, сухой, при прогрессировании заболевания развивается одышка".

Специалист дала рекомендацию: если у человека есть симптомы заболевания, нужно вызвать врача или самостоятельно обратиться в поликлиники - сейчас в них открыли кабинеты для температурящих пациентов, они идут отдельным потоком. И конечно же, подумать о безопасности своих близких, сведя к минимуму контакты. "Окончательный диагноз устанавливается при проведении комплекса обследований: рентгенологического обследования или компьютерной томографии (необходимость проведения которой определяет врач), тестирования, общего анализа крови, биохимии", - добавила Ирина Буйневич.

По ее словам, в складывающейся эпидемиологической ситуации каждый человек должен соблюдать профилактические меры для предупреждения заболевания, инфицирования, особенно внимательно относиться к своему здоровью, отслеживать симптоматику. "Чтобы минимизировать риски заражения коронавирусной инфекцией, надо не забывать о правилах дистанцирования, личной гигиене. Важно носить маски в общественных местах, не посещать, особенно с детьми, пожилых родственников, не собираться компаниями. Недопустимо отрицание: мол, со мной это не случится", - напомнила заведующая кафедрой.

В то же время, если болезнь настигла, не стоит опускать руки, считать себя изгоем, отметила Ирина Буйневич. "Это не приговор. И моральный позитивный настрой, вера доктору, приверженность лечению, соблюдение всех рекомендаций специалистов во многом влияют на положительный итог", - заключила она.-0-