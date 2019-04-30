Белорусские врачи вернули слух семимесячному ребенку

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские врачи вернули слух семимесячной девочке. Операцию по его восстановлению такой маленькой пациентке в Беларуси провели впервые, сообщает БЕЛТА со ссылкой на ОНТ .

О том, что ребенок не слышит, родителям сообщили в роддоме. Несколько месяцев со слуховым аппаратом результата не принесли. Выходом стала кохлеарная имплантация. Хирурги заменили поврежденную часть внутреннего уха специальным прибором.

Как отметила замдиректора по клинической работе РНПЦ оториноларингологии Марина Песоцкая, кохлеарный имплант - это электронное устройство, которое состоит из двух частей. Микрофон улавливает звуки, а в приемнике импланта происходит перекодировка звукового сигнала в электрический и передача его на слуховой нерв, далее - в мозг.

Подобные операции для РНПЦ оториноларингологии стали обычной практикой. Каждый год возможность слышать здесь получает почти сотня малышей.-0-