Белорусские вузы начали публиковать планы приема абитуриентов в 2019 году

2 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Некоторые белорусские вузы уже разместили на своих сайтах планы приема абитуриентов в 2019 году. В их числе Белорусский государственный университет, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский национальный технический университет, сообщает БЕЛТА.

БГУ разместил план приема на дневную и заочную формы получения образования (первое высшее), на заочное (второе высшее образование), вечернее отделение и в Юридический колледж. Так, на дневную бюджетную форму планируют принять 2112 человек, на платное - 1902 (в 2018 году 2122 и 1850 человек соответственно). На заочное БГУ в этом году собирается набрать 138 человек на бюджет и 474 - на платное (226 и 944).

В БГУИР план приема на дневную бюджетную форму обучения в 2019 году составляет 1088 человек (в 2018 году 1120), на дневное платное - 1255 (1180). На заочное вуз планирует принять 40 человек на бюджет и 70 - на платное. Ранее в вузе рассказывали о намерении увеличить набор на популярные IT-специальности факультетов компьютерных систем и сетей, информационных технологий и управления, компьютерного проектирования, а также инженерно-экономического факультета. На 60 человек увеличивается набор на полный срок получения образования в дневной форме на одну из самых популярных специальностей БГУИР - "программное обеспечение информационных технологий". В 2019/2020 учебном году здесь примут 240 первокурсников. Планировалось также расширить набор на дневную форму получения образования на специальности с сокращенным сроком подготовки по интегрированным планам для выпускников колледжей. По этой форме будет открыт набор по специальностям "программное обеспечение информационных технологий", "радиоинформатика", "инженерно-психологическое обеспечение информационных технологий" и др.

БНТУ разместил следующие контрольные цифры приема: 2281 человек на дневное и 164 - на заочное бюджетные отделения. На платное дневное отделение в БНТУ рассчитывают набрать 732 человека, на заочное платное - 186.

Белорусский государственный педагогический университет имени М.Танка планирует принять на дневное 1350 абитуриентов - 850 человек на бюджет и 500 - на платное. На заочную форму в БГПУ рассчитывают набрать 855 человек, из которых 275 студентов будут учиться за счет бюджета и 580 - на основе оплаты.

Как сообщалось, министр образования Игорь Карпенко информировал, что цифры приема в новом учебном году будут корректироваться с учетом потребности в кадрах и модернизации ряда производств. Это коснется гуманитарных, юридических, экономических и других специальностей. Вместе с тем министр говорил о намерении увеличить набор на IT-специальности, в том числе на платной форме обучения.-0-