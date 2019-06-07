Белорусские вузы открывают новые IT-специальности

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусских вузах в этом году открываются новые специальности, в том числе связанные со сферой IT, сообщает БЕЛТА.

Так, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы с этого года будет вести подготовку по специальности "компьютерная физика". Гомельский государственный университет имени Ф. Скорины открывает набор на "бизнес-администрирование" со специализацией "антикризисное управление предприятием", "экономическую информатику", "спортивно-педагогическую деятельность (тренерская работа с указанием вида спорта)".

В Белорусско-Российском университете появятся такие новые специальности, как "электронный маркетинг", "оборудование и технологии высокоэффективных процессов обработки металлов", "информационные системы и технологии (в проектировании и производстве)".

Витебский государственный технологический университет начнет прием абитуриентов на "дизайн (виртуальной среды)", а в Полоцком госуниверситете с этого года можно будет осваивать специальности "компьютерная безопасность (математические методы и программные системы)", "автомобильные дороги" и "электронный маркетинг".

Планируется, что студентами станут 54,7 тыс. человек, что почти на 1% превышает прием 2018 года. На бюджет, как ожидается, поступят 26,6 тыс. человек, на платное - 28,1 тыс. В обоих случаях количество мест выросло (на 0,7% и 1% соответственно) за счет медицинских, IT- специальностей и специальностей физкультуры и спорта.-0-