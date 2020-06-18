Белорусские вузы планируют принять более 55 тыс. человек

18 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы в этом году планируют принять более 55 тыс. человек, сообщил министр образования Игорь Карпенко сегодня во время первого заседания госкомиссии по контролю за вступительными испытаниями, передает корреспондент БЕЛТА.

"Для получения высшего образования за счет средств бюджета планируется принять 27,1 тыс. человек, что более чем на 2% превышает план приема в 2019 году. На платной основе план приема также увеличился - планируется зачислить 28 тыс. человек, что более чем на 1% превышает план приема на прошлый год. Студентов примут 50 вузов, из них восемь частных. Всего в учреждения высшего образования планируется зачислить более 55 тыс. человек", - сказал Игорь Карпенко.

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Более 25 тыс. человек примут в этом году на бюджет в средние специальные учебные заведения "Прием документов на получение среднего специального образования будут осуществлять 193 ссуза. За счет средств бюджета планируется принять почти 25,6 тыс. человек, что на 1,7% превышает план приема 2019 года," - сказал министр образования Игорь Карпенко.