Белорусские вузы продлят каникулы уехавшим домой китайским студентам

28 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские вузы на две недели продлят каникулы уехавшим домой китайским студентам, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Министерства образования.

Каникулы у китайских студентов начались в конце января и должны были закончиться в начале февраля. Продлить их решено из-за ситуации с коронавирусом 2019-nCoV, пояснили в пресс-службе.

Для студентов из КНР составят индивидуальные графики, чтобы не возникло пробелов в обучении.

По данным Минобразования, в вузах Беларуси обучаются около 4 тыс. китайских студентов, больше всего их в БГУ - 1,4 тыс. человек. Не все они отправились на каникулы домой. В министерстве уточняют цифры.

Как сообщалось, из-за коронавируса в Национальном аэропорту Минск наладят двойной контроль. Как рассказал сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, сотрудники медицинской службы будут подниматься на борт самолета для выявления пациентов с признаками вирусной инфекции. Такие пассажиры будут передаваться медицинской службе гражданской авиации. Для них будут отдельно проводиться оформление паспортов, таможенные процедуры.

В КНР завершается празднование Нового года. В Беларусь будут возвращаться китайские студенты и рабочие, а также белорусы, которые находились в Китае во время праздников. В настоящее время специалисты уточняют списки.

Для китайских студентов, которые будут возвращаться после каникул в Беларусь, организуют медицинское наблюдение.-0-