Белорусские здравницы: 80-90% мест на лето уже заняты

16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти 80%, а местами и 90% мест в белорусских здравницах на предстоящий летний сезон уже забронированы. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

В первом квартале текущего года на санаторно-курортные услуги сохранялся устойчивый спрос. "По оперативным данным, за первый квартал 2019 года заполняемость белорусских здравниц выше, чем в аналогичный период прошлого. Рост свободной реализации - более чем на 14%. Прирост экспорта - свыше 13%, выручка от него - более Br39 млн. Также отмечается значительный рост на дополнительные платные услуги, не входящие в стоимость путевки, - более 38%, - привел цифры Геннадий Болбатовский. - Что касается перспектив по свободной реализации путевок и работе в весенний и летний периоды, сегодня уже в зависимости от месяца и наименования санатория, где-то 80%, а где-то 90% мест уже забронировано. Спрос на летний период высокий. И те, кто хочет оздоровиться в Беларуси, должны поспешить".

Геннадий Болбатовский отметил, что среди иностранных получателей услуг велика доля граждан России (около 90% от общего числа иностранцев, пожелавших оздоровиться в Беларуси), но география гостей расширяется. Этому способствует и увеличение срока безвиза.-0-