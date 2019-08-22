Белорусские здравницы этим летом были заполнены почти на 90%

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Средняя заполняемость санаторно-курортных и оздоровительных организаций Беларуси нынешним летом составила около 90%, а в ряде организаций даже превысила этот показатель, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре оздоровления и санаторно-куроротного лечения населения.

Традиционно лето - пиковый сезон, но в течение года белорусские здравницы вовсе не пустуют. "В целом среднегодовая заполняемость составляет около 80%", - отметили в центре.

Что немаловажно, динамично развивается экспорт услуг. "Ежегодно у нас проходят санаторно-курортное лечение и оздоровление более 200 тыс. иностранных граждан, доходы от реализации услуг составляют около $100 млн. При этом отмечается рост доходов от экспорта данных услуг в минувшем году и в первом полугодии 2019-го. В прошлом году выручка от реализации услуг иностранным гражданам здравницами республики по сравнению с 2017 годом увеличилась на 13,2% и составила Br193,3 млн. В первом полугодии 2019 года данный показатель по сравнению с тем же периодом 2018-го вырос на 14% - выручка составила Br89,3 млн", - привели цифры в республиканском центре.

По предварительным прогнозам, выручка от экспорта услуг здравницами по итогам года составит около Br222 млн, а всего в Беларуси оздоровятся более 220 тыс. иностранцев.

"В здравницы приезжают гости из более чем 50 стран мира. При этом наибольший удельный вес составляют россияне - 86%. Примерно по 2% - граждане Литвы, Украины, Латвии, Польши, по 1% - Эстонии, Израиля и Германии, по 0,3% - гости из Казахстана, столько же из Китая и еще 3% - из других стран, - добавили специалисты. - Любопытно, что с 2015 по 2018 год более чем в два раза увеличилась численность оздоровившихся в Беларуси граждан Чехии, Франции, Нидерландов, США, Израиля, Китая, Англии, Грузии. И в этот же период на 25% увеличилось количество выбравших наши здравницы россиян и на 39% - граждан Казахстана. В прошлом году из этих стран в Беларуси оздоровились почти 197 тыс. и 767 человек соответственно".

Эксперты отмечают: расширению географии экспорта услуг в первую очередь способствует введение в республике безвизового режима, а также активное участие здравниц в международных выставках (в России, Грузии, Польше, Латвии, Италии и других). Дает приток заграничных отдыхающих и размещение информации на сайтах как самих организаций (в том числе с переводом на иностранные языки), так и на тематических ресурсах и порталах (vetliva.by, sanatorii.by, export.by и др.) и в зарубежных СМИ.

Наращиванию объема экспорта услуг и расширению его географии в дальнейшем поспособствует расширение безвизовых зон и увеличение сроков безвизового пребывания иностранных граждан, а также дальнейшее внедрение СПА-центров на базе санаторно-курортных организаций.-0-