Белорусские здравницы в I полугодии нарастили выручку и расширили экспорт

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские здравницы в первом полугодии демонстрируют рост по всем ключевым показателям работы, они заполнены на 100%. Об этом сообщил сегодня журналистам директор Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения Геннадий Болбатовский, передает корреспондент БЕЛТА.

"Могу констатировать, что санаторно-курортные организации сегодня заполнены на 100% и будут заполнены до конца летнего периода как минимум. В первом полугодии отмечается положительная динамика по всем показателям работы, таким как свободная реализация путевок, дополнительные платные услуги, экспорт услуг. За счет республиканского бюджета прошли оздоровление и санаторно-курортное лечение более 400 тыс. человек, было использовано около Br305 млн на эти цели", - отметил Геннадий Болбатовский.

Белорусские здравницы в январе-июне этого года увеличили в сравнении с аналогичным периодом прошлого года объемы свободной реализации путевок на 12%. Выручка составила более Br195 млн.

Экспорт, по оперативным данным, тоже вырос. В белорусские здравницы в первом полугодии приехали более 110 тыс. иностранцев, выручка от реализации выросла более чем на 15% и превысила Br90 млн. "География расширяется, но все равно наибольший удельный вес составляют граждане России - около 85%. Однако раньше их было более 90%. Соотношение меняется за счет западных соседей из стран Балтии, Польши, Германии", - добавил Геннадий Болбатовский. Оптимальный срок отдыха, рекомендуемый врачами для достижения лечебного эффекта, - 18 дней. Именно таков минимальный срок оздоровления по путевкам республиканского центра. Но практика показывает, что чаще всего люди покупают в свободной реализации путевки на 12-14 дней.

Цены на путевки, реализуемые республиканским центром, остаются неизменными в течение года. По сравнению с прошлым годом они увеличились незначительно. Незначительно изменились цены и в свободной реализации - один день в двухместном стандартном номере стоит около Br55. По сравнению с ценами декабря 2018 года и среднегодовой - рост в пределах 5-6%. При снижении спроса включается система скидок.

Поскольку большинство отдыхающих, которые приобрели путевки в свободной реализации, сами ограничивают срок пребывания максимум двумя неделями, чтобы достичь большего медицинского эффекта в таком ускоренном режиме врачи рекомендуют спектр дополнительных платных услуг. По этому показателю рост в первом полугодии - 10-12%. Свою роль здесь играет и постоянное пополнение перечня новыми востребованными услугами, типа SPA.

"Поэтому спрос на услуги в первом полугодии остается стабильным. Надеюсь, тенденция сохранится и до конца года, не только в летний период", - заключил Геннадий Болбатовский.-0-