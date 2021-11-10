Белорусские женщины - еврочиновникам: на ваших глазах польские силовики пугают автоматами замерзающих детей

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейским чиновникам, которые так яростно ополчились на Беларусь, следует обратить серьезное внимание на ситуацию на белорусско-польской границе. Об этом говорится в обращении Гродненской областной организации Белорусского союза женщин к европейским чиновникам, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Как объяснить тот факт, что беглых, пытавшихся устроить государственный переворот в Беларуси в августе 2020 года, вы содержите, кормите за счет налогоплательщиков ваших стран, а тех, кто бежит от войны, вами же развязанной, готовы уморить голодом и заморозить в лесах на границе? - задали вопрос белорусские женщины. - Где же ваши европейские ценности? Где гуманизм? Где защита прав человека? Евросоюз так яростно учит этому нас, белорусов, с помощью санкций. И возникает закономерный вопрос - почему в ситуации с беженцами молчат многочисленные правозащитные организации Европы и Америки?"

"Что же вы молчите, господа хорошие, когда на ваших глазах польские силовики травят газом, пугают автоматными очередями и воем сирен замерзающих на польской границе беззащитных детей, женщин, семьи беженцев из Ирака, Сирии, Афганистана? Почему же не раздаются гневные голоса в адрес польских властей, откровенно попирающих международные законы, нормы и правила, многочисленные директивы и постановления столь любимых европейцами саммитов по правам человека? - спрашивают белорусские женщины. - Может быть, этих несчастных беженцев вы за людей не считаете?"

"Самое время им подать свой голос в защиту прав детей и женщин", - считают в Белорусском союзе женщин.-0-