Белорусские журналисты продемонстрировали профессионализм при освещении II Европейских игр - Легкий

24 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские журналисты приобрели ценный опыт освещения крупных международных стартов во время II Европейских игр. Об этом рассказал сегодня на чествовании представителей СМИ Беларуси в Парке виртуальных развлечений TELEPORT первый заместитель министра информации Павел Легкий, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Он отметил профессионализм белорусских журналистов, которые на высоком уровне освещали мультиспортивные соревнования. "Белорусские СМИ получили огромный опыт в освещении такого масштабного и важного форума, как II Европейские игры. Вы помогли сделать настоящий праздник для белорусских и иностранных болельщиков", - заявил Павел Легкий.

Поблагодарить журналистов с успешным освещением хода подготовки и проведения II Европейских игр в Минске пришли также заместитель директора фонда "Дирекция II Европейских игр 2019 года" Анатолий Котов, начальник управления по коммуникациям, связям с общественностью и СМИ фонда Алексей Богданович, начальник управления по маркетингу, коммерческим вопросам и рекламе дирекции Максим Кошкалда.

Журналисты включились в освещение форума задолго до его старта. "Реализовано много совместных проектов, приятно было работать с представителями телевидения и радио, печатных и электронных СМИ, - обратился к собравшимся Анатолий Котов. - Много интересных материалов увидело свет в ходе II Европейских игр. Дирекция рада такому широкому освещению и высокому интересу журналистов к играм. Спасибо, что вы помогли сделать этот праздник ярким и успешным".

Дипломами и памятными подарками были отмечены журналисты Белорусского телеграфного агентства (БЕЛТА): заместитель генерального директора Сергей Адерихо, корреспондент отдела политической и социальной информации Александр Новиков, ведущий фотокорреспондент Андрей Покумейко.

Руководства Мининформа и дирекции II Европейских игр отметили значительный вклад в информационное обеспечение форума сотрудников Агентства телевизионных новостей (АТН) Белтелерадиокомпании, телеканалов "Беларусь 5", ОНТ и СТВ, издательского дома "Беларусь сегодня", газет "Прессбол", "Спортивная панорама" и многих других.

На освещение II Европейских игр в Минске подали заявки более 1 тыс. журналистов из 52 стран. В июне телетрансляции соревнований осуществляли более 1,3 тыс. представителей различных телекомпаний.-0-

Фото Андрея Покумейко