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Общество
05 августа 2020, 09:00

Белорусских аптекарей начали страховать от COVID-19

Фото из архива
Фото из архива

Аптечные сети ADEL и "Добрыя лекi" застрахуют всех работников от коронавирусной инфекции и других несчастных случаев в БПС-Сбербанке. Обладателями страхового полиса станут провизоры, фармацевты и администраторы - всего около 400 человек по всей стране. Финансирование, расходов на оплату страховых полисов работниками, возьмет на себя работодатель - холдинг "Аптека Групп". Тем самым аптечные сети планируют финансово защитить своих сотрудников от возможных последствий, в том числе вирусных инфекций.

Несмотря на сокращение числа пациентов с подтвержденным диагнозом по всей стране, фармацевты, провизоры и другой персонал аптек будут застрахованы на целый год вперед. По условиям, страховой случай наступает при подтвержденном учреждением здравоохранения Республики Беларусь диагнозе COVID-19. Страховое предложение также предусматривает другие выплаты в рамках национальной кампании по страхованию сотрудников самой крупной коммерческой аптечной сети - в случае получения травм, ушибов и переломов, ожогов, отравлений, клещевым энцефалитом, что особенно актуально в весенне-летний период.

"Мониторинг состояния здоровья сотрудников аптек проводится ежедневно. Данные в режиме online поступают в центр поддержки сотрудников холдинга, специально созданный еще в марте для защиты персонала аптек и офисов "Аптека Групп". Меры усиленной защиты будут сохранены до конца 2021 года или до полного исключения опасности заражения COVID-19. Программа, разработанная и введенная в аптеках ADEL и "Добрыя лекі", включает защиту физического здоровья, комплексную помощь сотруднику в случае заражения, а также, что очень важно, психологическую поддержку. Поэтому выбор банковской программы страхования от COVID-19 был основан на строгих требованиях. Прежде всего это касалось комфорта и доступности, качества обслуживания и полной гарантии получения выплат при наступлении страхового случая в любое время в любом регионе", - рассказали в холдинге "Аптека Групп".

БПС-Сбербанк в мае предложил белорусам онлайн-страховки с опцией "коронавирусная инфекция". Страховая сумма может составлять от 2000 до 8000 рублей при причинении вреда здоровью и временной утрате трудоспособности по результатам положительного теста на COVID-19.

https://apteka-adel.by/

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