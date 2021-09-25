Белорусский академик Сергей Килин избран сопредседателем Ученого совета ОИЯИ

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский физик академик Сергей Килин, который является заместителем председателя Президиума Национальной академии наук, избран сопредседателем Ученого совета Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ). Это произошло на 130-й сессии организации в подмосковной Дубне, сообщили БЕЛТА в НАН Беларуси.

Объединенный институт ядерных исследований - международная межправительственная организация, созданная 26 марта 1956 года и зарегистрированная ООН 1 февраля 1957 года. Это всемирно известный научный центр, являющий собой уникальный пример успешной интеграции фундаментальных теоретических и экспериментальных исследований с разработкой и применением новейших технологий и университетским образованием. Рейтинг ОИЯИ в мировом научном сообществе очень высок.

Беларусь, как одна из стран-учредителей ОИЯИ, с самого начала активно участвует в деятельности института. Белорусские ученые совместно с коллегами других стран участвовали в подготовке и проведении экспериментов, приведших к открытию бозона Хиггса. В последнее время ученые НАН Беларуси разработали и изготавливают уникальные сверхпроводящие резонаторы, необходимые для реализации проекта NICA (Nuclotron based Ion Collider fAcility) - нового ускорительного комплекса, который создается на базе Объединенного института ядерных исследований для изучения свойств плотной барионной материи.

В настоящее время членами ОИЯИ являются Беларусь, Азербайджан, Армения, Болгария, Вьетнам, Грузия, Казахстан, КНДР, Куба, Молдова, Монголия, Польша, Россия, Румыния, Словакия, Узбекистан, Украина и Чехия. На правительственном уровне заключены соглашения о сотрудничестве института с Венгрией, Германией, Египтом, Италией, Сербией и ЮАР. Научную политику ОИЯИ вырабатывает Ученый совет, в состав которого входят крупные ученые, представляющие страны-участницы, а также известные физики Венгрии, Германии, Греции, Индии, Италии, Китая, США, Франции, Швейцарии, Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН).-0-