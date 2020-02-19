Белорусский бизнес поддерживает "Добрую авоську"

Проект "Добрая авоська", ключевая цель которого – снизить потребление одноразовой упаковки из полиэтилена и пластика и обеспечить работой людей с особыми потребностями, находит поддержку у белорусского бизнеса. Торговые сети начинают помогать в его популяризации и дают еще одну возможность всем желающим поддержать слабовидящих женщин.

К социально-экологическому проекту "Добрая авоська" присоединилась сеть магазинов "Соседи". В течение недели каждый может получить свою плетеную хендмейд сумку и внести вклад в развитие проекта.

Напомним, идея заменять полиэтиленовые пакеты на авоську родилась в прошлом году в результате сотрудничества унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия" с ОО "Белорусское товарищество инвалидов по зрению" и сейчас активно развивается на базе гродненского социального предприятия. Именно в Гродно трудятся слабовидящие женщины, которые своими руками создают эти уникальные сумки. Отметим, что проект "Добрая авоська" добрый вдвойне. Одна такая плетеная сумка заменяет до 400 пластиковых пакетов в год, а значит, в перспективе способна помочь решить проблему загрязнения планеты отходами пластика, а также обеспечить рабочими местами несколько сотен инвалидов по зрению.

"Мы рады, что сеть магазинов поддерживает нашу социальную инициативу и помогает развиваться проекту "Добрая авоська". Это наглядный пример кооперации производителя и торговой сети в достижении целей устойчивого развития в Беларуси. Надеемся, в дальнейшем у проекта будет появляться больше и больше единомышленников", – отмечает Марина Боровко, заместитель генерального директора по связям с общественностью "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".

Присоединиться к акции, чтобы получить свою "добрую" авоську в магазине, можно до 23 февраля. Для этого нужно выполнить несложные условия от Coca-Cola.

Следить, как и чем живет проект, можно в социальных сетях по хештегам: #добраяавоська и #плетидобро.

Отметим, что "Добрая авоська" — это не единственный социально-экологический проект, который вместе реализуют Coca-Cola и сеть магазинов "Соседи". Так, на территории магазинов сети уже установлены домики для сбора крышечек от пластиковых бутылок по проекту "Новая жизнь в обмен на крышечки", который учит людей разных поколений правильно сортировать мусор, отделять крышку от ПЭT-бутылки, сдавать на вторичную переработку пластик и помогать больным детям.

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