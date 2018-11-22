Белорусский Дед Мороз за год получает около 17 тыс. писем от детей и взрослых

22 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Дед Мороз в течение года получает около 17 тыс. писем, которые в его резиденцию в Беловежской пуще присылают жители разных стран, сообщили корреспонденту БЕЛТА в туристическом отделе национального парка.

Почта волшебнику приходит круглый год. В теплое время писем приходит меньше, с наступлением холодов поток корреспонденции значительно увеличивается. В преддверии Нового года в день Дед Мороз может получать до 2 тыс. писем. Чаще всего ему пишут белорусы, но присылают весточки и жители ближнего и дальнего зарубежья, например, Японии, Китая, Пакистана, стран Африки. "Живое общение вызывает у зарубежных гостей много положительных эмоций. Побывав у нас, некоторые потом пишут письма", - рассказал Дед Мороз.

Ни одно письмо не остается без ответа, если адрес отправителя указан корректно. По словам волшебника, верят в чудеса и дети, и взрослые. "Взрослые часто просят помочь решить житейские проблемы. От детей приходят разные по содержанию письма. Многие что-то просят в подарок. Однако немало получаю писем, в которых ребята благодарят, рассказывают о себе и семье, своих добрых делах, присылают рисунки и фотографии", - поделился он.

Поместье Деда Мороза в Беловежской пуще открылось в декабре 2003 года. За 15 лет у него в гостях побывали более 1,5 млн туристов из 101 страны. В честь юбилея резиденции 8 декабря организуют праздник. В этот день будет открыт памятный знак Новому году. Также программа включает фестивали зимних волшебников "Зубр своего дела", творческих коллективов - "Огни Зимы", гала-концерт на главной сцене поместья. Ярким событием обещает стать церемония зажжения первых новогодних огней в Беларуси.

В мероприятиях примут участие сказочные персонажи из Беларуси, ожидается приезд из России Глинышка из Яранска и башкирского Кыш Бабая. "С самыми светлыми чувствами жду праздника, соберутся хорошие друзья. Возможно, приедет из Литвы мой коллега. Будет парад Дедов Морозов. Программа разнообразная: много песен, шуток, вкусной еды. Приезжайте", - пригласил на 15-летие своего поместья белорусский Дед Мороз.-0-