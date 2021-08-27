Белорусский детский фонд направил Br100 тыс. на помощь в подготовке ребят к школе

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27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семьи получили от Белорусского детского фонда помощь в размере Br100 тыс. для подготовки к школе, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор фонда Александр Трухан.Республиканская акция "Соберем ребенка в школу" традиционно проводится Белорусским детским фондом на летних каникулах. Ее итоги подведены сегодня на республиканском празднике для будущих первоклассников - воспитанников детских домов семейного типа в Минске. "Для ребят была запланирована увлекательная программа. И каждый из них получил в подарок ранец со школьно-письменными принадлежностями для первоклассника и спортивные костюмы, - рассказал Александр Трухан. - Во время акции Белорусский детский фонд помогал сиротам, больным детям, инвалидам, детям из многодетных и неполных семей, обучающимся в общеобразовательных и специальных школах, в подготовке к новому учебному году. Фонд приобретал и передавал школьно-письменные принадлежности, портфели, обувь, школьную и спортивную одежду, мебель. Общая сумма помощи в этом году составила более Br100 тыс."В акции участвовал актив фонда, все областные и районные отделения. Так, Гомельское областное отделение детского фонда вручило почти 200 школьных костюмов производства ОАО "Коминтерн" ребятам из Бабичской и Улуковской вспомогательных школ-интернатов, Василевичской специальной общеобразовательной школы-интерната для детей с нарушением зрения, воспитанникам Мозырского детского дома. Для ребят из замещающих семей Речицкого, Ельского, Лельчицкого, Рогачевского, Гомельского, Чечерского районов Гомельской области отделение фонда организовало праздник в агроусадьбе. Накануне нового учебного года была проведена квест-игра по станциям, участники которой получили знания о правах ребенка и правилах безопасной жизнедеятельности, пообщались с сотрудниками главного управления юстиции Гомельского облисполкома, ГАИ УВД Гомельского облисполкома, Лицея МЧС. Во время праздника все желающие смогли покататься на повозках, посетить зоопарк.Минское областное отделение Белорусского детского фонда совместно с районными отделениями вручают детям из многодетных семей, детям-сиротам школьные принадлежности, одежду, обувь. Был организован праздник для детей-сирот из опекунских семей, а также детей из детских домов семейного типа Дзержинского и Смолевичского районов.Могилевское областное отделение завершило акцию большим областным праздником для 80 детей в Могилевском областном театре кукол с экскурсией по театру, представлением и вручением подарков. Особое внимание было уделено 13 первоклассникам, воспитанникам детских домов семейного типа области: им вручили портфели и принадлежности для школы. А все 54 детских дома семейного типа области до начала учебного года смогут установить спортивные комплексы со шведскими стенками - подарок фонда и предприятий Могилева."К новому учебному году тысячи детей получили помощь от Белорусского детского фонда, а значит, путь за новыми знаниями стал и более радостным, и легким", - добавил Александр Трухан.-0-