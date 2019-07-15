Белорусский детский фонд открывает реабилитационные смены для детей с онкологией и болезнями сердца

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд по многолетней традиции проведет две реабилитационно-оздоровительные смены: с 22 июля по 1 августа - "Веселые сердечки" для детей со сложнейшими заболеваниями сердца и сосудов, и с 23 июля по 9 августа - "Радугу надежды" для ребят, перенесших онкологические заболевания. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила координатор проектов фонда Юлия Капцевич.

"В Беларуси это уникальные смены, где ребята, которые перенесли онкологию или имеют сложнейшие заболевания сердечно-сосудистой системы, могут проходить реабилитацию не в медицинских учреждениях. Непосредственно в проектах рядом с детьми постоянно находятся квалифицированные врачи-кардиологи, врачи интенсивной терапии, психолог, педагоги. Главная цель смен - не медикаментозное лечение, а психологическое и общефизическое восстановление детей. Важная особенность проектов то, что ребята здесь отдыхают без сопровождения родителей", - рассказала Юлия Капцевич.

В частности, смена "Веселые сердечки" уже в тринадцатый раз пройдет на базе детского оздоровительного центра "Надежда" в Минской области. Для большинства ребят, перенесших сложнейшие операции на сердце, имеющих серьезные заболевания сердечно-сосудистой системы, такая смена становится первым опытом самостоятельной жизни, что помогает им стать более уверенными и независимыми, а также развить навыки самообслуживания. Важно отметить, что все позитивные улучшения, а также новые навыки и умения, приобретенные ребенком во время пребывания на смене, имеют долгосрочный эффект и положительно влияют на его поведение дома.

Для проекта "Веселые сердечки" разработан специальный курс реабилитации и психологической поддержки. Это посещение процедур фитотерапии, арома- или спелеотерапии, занятия ЛФК и в тренажерном зале, купание в озере, занятия на уличных тренажерах. Также для детей разрабатывается индивидуальная спортивная и насыщенная творческая программа: пешие прогулки и катания на велосипеде, футбольные и волейбольные матчи, турниры по настольному теннису, различные экскурсии, интеллектуальные занятия, конкурсы, игры, мастер-классы и кружки по интересам.

Таким образом, смена "Веселые сердечки" рассчитана не только на физический отдых, но и на оздоровление, улучшение уровня общей физической подготовки и психологического здоровья ребенка, социализацию его как личности и развитие коммуникабельности.

Проект "Радуга надежды" реализуется Белорусским детским фондом начиная с 1991 года. Это реабилитационно-оздоровительная смена для детей с онкологическими заболеваниями, которая ежегодно проходит в Национальном детском центре "Зубренок". Благодаря этому проекту у ребят со всей страны есть возможность не только отдохнуть, но и укрепить здоровье в одном из самых живописных мест Беларуси - на берегу озера "Нарочь". И в этом году 50 детей приедут в "Зубренок", чтобы на 18 дней погрузиться в мир активной жизни. Дети смогут кататься на велосипеде и роликах, плавать в бассейне и прыгать на батуте, посещать интерактивные площадки, интеллектуальный центр, заниматься в хобби-центрах и кружках, съездить на экскурсию по Нарочанскому кольцу - они смогут делать абсолютно то, что и их ровесники.

"Пусть под присмотром врачей, пусть физические нагрузки не будут длительными, пусть это настоящее выступление на сцене будет у них первым, но ребята поймут, что это и есть жизнь - настоящая, детская, радостная, и так непохожая на тот мир, который они видели из окна больничной палаты. Ну и, конечно, новые друзья, радость общения, своя личная история успеха - все это делает отдых на смене неповторимым приключением", - отметила Юлия Капцевич.

Эти смены организованы при поддержке партнера Белорусского детского фонда - унитарного предприятия "Кока-Кола Бевриджиз Белоруссия".-0-