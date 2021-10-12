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12 октября 2021, 20:03

Белорусский детский фонд поздравит мам страны 14 октября

Фото из архива
Фото из архива
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12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд проведет по всей Беларуси праздничные мероприятия ко Дню матери, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор фонда Александр Трухан.

"Белорусский детский фонд по доброй многолетней традиции поздравит мам, и в первую очередь тех, кто воспитывает приемных детей, мам - воспитателей детских домов семейного типа, многодетных мам и, конечно, вручит подарки мамам как в Минске, так и в регионах", - рассказал Александр Трухан.

Центральный офис Белорусского детского фонда 14 октября, в День матери, поздравит всех 30 мам - воспитателей детских домов семейного типа города Минска. "Учитывая эпидемиологическую обстановку, подарки от Детского фонда мамы получат у себя дома. Каждой будет вручен праздничный торт и цветочная композиция. Помогут доставить подарки мамам, воспитывающим 5 и более детей-сирот волонтеры Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка", - отметил директор фонда.

В День матери праздничные мероприятия пройдут по всей стране. Так, Витебское областное отделение 14 октября приглашает в белорусский театр "Лялька" 188 многодетных, приемных мам и мам - воспитателей детских домов семейного типа области вместе с детьми. Женщины посмотрят спектакль, смогут прогуляться по памятным местам Витебска, разделить с детьми радость праздника и положительные эмоции этого дня. В Витебском облисполкоме состоится чествование многодетных мам, награжденных орденом Матери, а также удостоенных звания лауреата премии имени Героя Советского Союза Зинаиды Туснолобовой-Марченко.

Продолжается творческий конкурс на получение премии "Мамина забота", объявленный Витебским областным отделением фонда. Это конкурс для семей, воспитывающих детей с инвалидностью в возрасте от 3 до 18 лет. Для участия в нем семья должна выслать детский рисунок и мультимедийные материалы, иллюстрирующие один день из жизни семьи. Таким образом и дети, и родители проявят себя в творчестве. А самое главное, поделятся своими секретами маминой любви, заботы, жизнелюбия и оптимизма. Конкурс продлится до конца октября. Семьи-победители получат денежные призы, а все участники - памятные подарки.

Гомельское областное отделение фонда накануне 14 октября поздравит в Гомеле приемных мам и мам, которые воспитывают 5 и более приемных детей.

В родильном доме Минской области будут чествовать женщин, которые станут мамами в этот праздничный день. Районные отделения фонда в Слуцке, Крупках, Вилейке и Борисове 14 октября организуют встречи, поздравления, концертные программы для многодетных мам районов.

Могилевское областное отделение проведет праздник в интересном формате. Одна из мам городского сообщества родителей, воспитывающих детей с тяжелыми формами инвалидности, "Новые горизонты" Мария Капаницкая при содействии Белорусского детского фонда и телеканала "Беларусь 4. Могилев" записала видеоурок по приготовлению домашнего зефира. 14 октября в День матери этот видеоурок получат все 52 мамы - воспитатели детских домов семейного типа Могилевской области и примут участие в дистанционном мастер-классе, а также получат в подарок наборы зефира ручной работы от автора мастер-класса и других мам родительского сообщества. Кроме того, сам видеоурок по приготовлению домашнего зефира выйдет и в эфире телеканала в День матери, чтобы все желающие смогли своими руками приготовить сладости для своих мам.-0-

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