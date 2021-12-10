Белорусский детский фонд продолжит реализовывать социально значимые проекты

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состоялась отчетно-выборная конференция республиканского общественного объединения "Белорусский детский фонд" - подведены итоги работы организации за последние 5 лет. Об этом БЕЛТА сообщили в фонде.

Делегаты конференции отметили, что за последние 5 лет Детский фонд еще больше нарастил эффективность, качество и конкретность благотворительных программ, помощь нуждающимся детям. Важной частью работы стали проекты, направленные на сохранение здоровья детей и молодежи. Так, например, в 2016 - первой половине 2020 года при поддержке заинтересованных был реализован проект "Я вижу!", направленный на диагностику ранних нарушений зрения и оказание офтальмологической помощи школьникам из сельской местности. Белорусский детский фонд оборудовал специальные автомобили, приобрел портативное офтальмологическое оборудование, организовал выезд врачей и их работу в каждом районе, оплатил транспортные и другие расходы, связанные с работой выездных мобильных бригад детских офтальмологов в сельские районы.

В общей сложности за 4 года 35 врачей-офтальмологов и медсестер посетили 693 школы в 62 районах 4 областей Беларуси. Всего диагностику зрения прошли 51 475 детей. Дети, которые нуждались в лечении, операциях, дополнительной диагностике, рецептах - получили необходимую помощь. По завершении проекта "Я вижу!" 24 единицы современного диагностического офтальмологического оборудования передано семи учреждениям здравоохранения Могилевской, Гомельской, Брестской и Витебской областей. Большой частью проекта стала масштабная информационная кампания, направленная на профилактику заболеваний органов зрения у детей. Она стала мощным стимулом и напоминанием взрослым обратить внимание на проблемы со зрением у своих детей.

Фото Белорусского детского фонда

Еще одна значимая социальная программа "Стрит-воркаут" по строительству и обустройству в стране современных спортивных площадок для детей и молодежи, поддержанию их стремления к здоровому образу жизни. В рамках этой инициативы с 2017 по 2021 год при спонсорской поддержке, а также при содействии городских, районных исполнительных комитетов были построены и открыты 4 многофункциональные спортивные площадки для детей и молодежи. Размещаются они в Рогачеве, Жодино, Могилеве, Фрунзенском районе Минска и Орше. Каждая из площадок площадью более 1000 кв.м. включает в себя мини-футбольное поле, площадку с уличными антивандальными тренажерами, площадку для стрит-воркаута. На площадках уложено прорезиненное покрытие, установлены спортивные снаряды и уличные тренажеры для людей с инвалидностью, оборудованы зоны общения и отдыха. Всего же в рамках проекта, начиная с 2014 года, построено 18 спортивных площадок для стрит-воркаута.

Важной составляющей работы фонда является забота о детях-сиротах. За последние несколько лет были реализованы масштабные проекты по оказанию всесторонней помощи детским домам семейного типа. Проект "Подари будущее детям" состоялся в 2019 - первой половине 2020 года. В ходе него 1079 детей-сирот из 134 детских домов семейного типа республики вместе с приемными родителями и их биологическими детьми смогли оздоровиться и пройти реабилитацию в лучших санаториях и здравницах страны или принять участие в однодневных и трехдневных экскурсионно-патриотических поездках по стране, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

Проект "Первокурсник-2021", реализованный в сентябре 2021 года, был направлен на поддержку выпускников детских домов семейного типа, которые в этом году поступили в высшие учебные заведения страны. Таких ребят оказалось 23. Для них была организована трехдневная познавательная программа. В первую очередь это были обучающие лекции и мастер-классы по основам финансовой грамотности, тайм-менеджменту, информационной безопасности, основам эффективной коммуникации, трудоустройству, безопасному поведению в интернете, сохранению здоровья в период пандемии. Каждый студент получил в подарок набор самых необходимых вещей, которые помогут им в начале самостоятельной жизни и учебы: это планшеты, внешние аккумуляторы, флешки, одежда, письменные, косметические принадлежности, постельное белье, кухонные наборы и многое другое. Ребята смогли посетить музеи, театры, кинотеатры, обзорную экскурсию по Минску. Этот проект позволил оказать материальную помощь сиротам-первокурсникам, дать знания для самостоятельной жизни и направить по пути культурного, духовного развития.

Еще одна интересная программа - по обучению женщин Витебской области основам агробизнеса, рациональному использованию своих приусадебных участков. Его суть - научить участниц основам органического земледелия, рациональному использованию своих земельных участков с целью выращивания экологических продуктов и получения дополнительного дохода для семьи, реализуя излишки полученной продукции. Некоторые участницы стремятся к собственной предпринимательской деятельности. 105 женщин из сельских населенных пунктов стали участницами социального проекта: получали знания, как рационально использовать имеющиеся земельные участки, как сделать первые шаги в предпринимательстве, как оформить самозанятость и что делать, чтобы выращенная продукция приносила дополнительный доход семье. Пилотый проект, который успешно прошел в 2018-2019 годах на базе Оршанского района, получил высокие оценки и одобрение, и его опыт был распространен в 2020-2021 годах на всю область.

У Белорусского детского фонда еще много интересных и важных проектов, направленных на помощь нуждающимся детям, которые найдут свое продолжение в следующие 5 лет.

Все делегаты конференции одобрили работу Белорусского детского фонда. А также определили основные направления деятельности на будущие 5 лет. Выбрали правление организации и руководителей: продолжат свою работу председатель правления Белорусского детского фонда Людмила Кондрашова и директор Белорусского детского фонда Александр Трухан.-0-