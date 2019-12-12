Белорусский детский фонд проведет новогоднюю программу для детских домов семейного типа

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд с 12 по 14 декабря проведет новогоднюю программу для детских домов семейного типа, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор фонда Александр Трухан.

"Сорок детей и родителей из детских домов семейного типа из всех областей Беларуси и города Минска станут участниками новогодней программы, которой завершится большой совместный благотворительный социальный проект Белорусского детского фонда и компании Mastercard Europe SA (Бельгия) "Подари будущее детям". Проект проводился при поддержке Министерства образования и направлен на оказание помощи детским домам семейного типа, детям-сиротам и их родителям", - рассказал Александр Трухан.

По его словам, ребятам в Минске будет предложена интересная трехдневная программа. "Они отправятся на экскурсию по праздничному городу Минску, посетят театрализованные представления, выставку елочных игрушек советского периода "В гостях у сказки", парк виртуальной реальности "Телепорт", завод Coca-Cola и другие объекты. 14 декабря новогодняя встреча состоится в конференц-зале гостиницы "Краун Плаза", на которой ребята и их родители расскажут о своих впечатлениях от участия в проекте и поделятся своими предложениями. Детей поздравят Дед Мороз и Снегурочка и вручат им новогодние подарки. Завершится мероприятие чаепитием с большим праздничным тортом", - отметил директор фонда.

Александр Трухан подчеркнул, что проект "Подари будущее детям" реализовывался на протяжении всего года. В результате более 1000 детей-сирот из 59 районов и городов республики отдохнули, прошли курс реабилитации и оздоровления всей семьей в лучших здравницах Беларуси: Национальном детском образовательно-оздоровительном центре "Зубренок", Детском реабилитационно-оздоровительном центре "Надежда", экотуркомплексе "Николаевские пруды" Могилевской области, санатории "Летцы" Витебской области и санатории "Поречье" Гродненской области; приняли участие в экскурсионно-познавательных программах, посвященных 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, либо получили материальную помощь.

Кроме того, были построены две спортивно-игровые площадки, которые помогут детям и подросткам приобщиться к спорту, здоровому образу жизни. Одна из площадок на 1 тыс. кв.м построена в Могилеве. Она включает в себя три модуля: мини-футбольное поле, площадку с уличными тренажерами и комплексы для стрит-воркаута. Вторая расположена в Орше, ее площадь - 150 кв.м. На ней разместились современные комплексы для занятий воркаутом. Обе площадки работают бесплатно.-0-