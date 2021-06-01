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01 июня 2021, 19:47

Белорусский детский фонд провел 1 июня по всей стране благотворительные мероприятия

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Международный день защиты детей состоялись праздничные мероприятия, организованные Белорусским детским фондом, в том числе для детей-сирот, детей с инвалидностью, детей из многодетных семей. Они прошли в Минске, во всех областных и многих районных городах и завершили Неделю детства "Пусть всегда будет солнце". Об этом БЕЛТА сообщили в фонде.

Центральные мероприятия по традиции состоялись в Минске. Диалоговая площадка "Дети, мы рядом" открыла свою работу. 170 детей - делегатов со всей республики смогли встретиться с представителями министерств образования, здравоохранения, труда и социальной защиты, спорта и туризма, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям.

Общение детей и взрослых было живым, активным, доверительным, конструктивным. Все делегаты - дети, воспитанники детских домов семейного типа, победители олимпиад по учебным предметам, спортивных состязаний, общественных инициатив, творческих и интеллектуальных конкурсов - активные ребята, которые завтра будут сами принимать решения и трудиться на благо нашего общества.

Диалоговая площадка проходила в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи, и все делегаты смогли принять участие в интерактивной концертной программе, мастер классах, посетить выставки детского творчества, Музей Великой Отечественной войны.

В это же время в Минске одновременно во 2-й, 3-й, 4-й городских детских клинических больницах, в городской детской инфекционной больнице был организован праздничный флешмоб "Дети, мы рядом", чтобы поддержать детей, находящихся на лечении. На открытых площадках возле больниц были организованы танцы-флешмобы, праздничные представления, запуск ярких воздушных шаров. Школьники Минска написали письма поддержки с пожеланиями скорейшего выздоровления и исполнения желаний своим ровесникам в больницы. Письма, открытки-смайлики, сладкие подарки были переданы в отделения больниц детям во время акции. Праздничный флешмоб "Дети, мы рядом" организован по инициативе Белорусского детского фонда совместно с Минской городской организацией профессионального союза работников образования и науки.

Белорусский детский фонд во время праздничного мероприятия в Минской городской детской инфекционной больнице передал современное дорогостоящее оборудование - систему гемостаза цельной крови (производство Германии). Стоимость аппарата более Br125 тыс. В период пандемии этот аппарат позволит быстро и качественно оценить состояние свертываемости крови, опасности тромбообразования у взрослого и ребенка, выбрать правильное лечение и дозировку лекарственных препаратов в режиме реального времени.

Сегодня Гомельское областное отделение Детского фонда совместно с управлением по образованию на территории Гомельского дворцово-паркового ансамбля провели праздник для детей-сирот из детских домов семейного типа и завершили благотворительный велопробег "Сохрани жизнь".

В эфире радио "Витебск" прозвучали передачи, подготовленные и записанные детьми-сиротами из детских домов семейного типа. На протяжении недели длился совместный проект Детского фонда и радио "Витебск". Журналисты, звукорежиссеры, специалисты по сценической речи и актерскому мастерству занимались с ребятами, готовили совместные радиопрограммы, затрагивая темы о детстве, проблемах детей, защите их прав. Витебское областное отделение фонда также поздравило детей из Витебского областного специализированного дома ребенка - подготовило праздничный концерт, подарки каждому малышу и общие подарки учреждению.

В Могилевской области сегодня прошли инклюзивные праздники "Шчырае сэрца" для детей с инвалидностью в большинстве районов. Самый масштабный - "Веселая радуга" - состоялся в Славгороде. В нем приняли участие руководитель района, представители общественных организаций, дети с инвалидностью, их родители и братья-сестрички, многодетные семьи и талантливые ребята Славгородского района.

В Гродно состоялся благотворительный концерт "Ангел в твоем сердце", инициированный Белорусским детским фондом для сбора средств на лечение тяжелобольных детей.

Минское областное отделение приняло участие в подготовке и проведении областного праздника для 230 детей, который состоялся в Дзержинске. Каждому ребенку и многодетным мамам председатель областного отделения фонда вручила подарки. В Слуцке на базе ЦКРОиР прошел праздник для особенных детей, организованный районным отделением фонда. Самым ярким впечатлением для них стало катание на мотоциклах с байкерами. А в Крупках праздник для детей прошел под девизом "Путешествие на остров детства" с участием спасателей, кинологов, медиков, чтобы еще раз напомнить ребятам и взрослым о правилах безопасности в летний период. Концертная программа и вручение подарков детям завершили праздничные мероприятия.

"Дети - это наша самая большая ценность. И нет ничего важнее, чем достойная и счастливая жизнь каждого ребенка", - добавили в Белорусском детском фонде.

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