Белорусский детский фонд проводит для ребят летние реабилитационно-оздоровительные смены

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский фонд проводит реабилитационно-оздоровительные смены "Веселые сердечки" - для детей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, перенесших операции на сердце, и "Радуга надежды" - для онкологически больных детей, сообщила корреспонденту БЕЛТА координатор проектов Белорусского детского фонда Юлия Капцевич.

"В них принимают участие около 100 ребят в возрасте 10-16 лет со всей страны. В Беларуси это единственные смены, где дети-инвалиды, имеющие сложнейшие заболевания, могут проходить реабилитацию не в медицинских учреждениях. Других возможностей для детей и их родителей часто нет", - рассказала Юлия Капцевич.

Главная цель этих смен не медикаментозное лечение, а психологическая и общефизическая реабилитация. Специальный оздоровительный курс смен с учетом возраста и состояния здоровья детей разработан Белорусским детским фондом, врачами-кардиологами, педиатрами и реализуется на базе детских реабилитационно-оздоровительных центров "Надежда" и "Зубренок". В мероприятия смен также входят различные экскурсии, интеллектуальные занятия, конкурсы, игры, мастер-классы и кружки по интересам, вечера у костра и многое другое. Важная особенность данных проектов в том, что дети здесь отдыхают самостоятельно, без сопровождения родителей.

"Многие дети, которые перенесли сложнейшие заболевания, испытывают страх за будущее и неуверенность, повышенный уровень тревожности, снижение уровня коммуникативных навыков. И они знают, что им надо более бережно и ответственно относиться к своему здоровью, чем другим ребятам. Для большинства детей поездка в "Веселые сердечки" и "Радугу надежды" становится первым опытом самостоятельной жизни, что помогает им стать более уверенными и независимыми, а также развить навыки самообслуживания и общения с ровесниками. Этим объясняется значимость психологической части курса реабилитации", - отметила координатор проектов.

Участники смен ежедневно посещают сеансы оздоровительных и общеукрепляющих процедур: спелео-, фито- и ароматерапии, занятия дыхательной гимнастикой и лечебной физкультурой. Для каждого ребенка с учетом возраста и состояния здоровья разрабатывается спортивная программа: пешие прогулки, велопрогулки, катание на водных велосипедах, занятия футболом, настольным теннисом, волейболом.

Республиканская реабилитационно-оздоровительная смена "Радуга надежды" проходит с 24 июля по 10 августа. Этот республиканский проект более 20 лет реализуется совместно с НДЦ "Зубренок" при поддержке Министерства образования. XIV реабилитационно-оздоровительная смена "Веселые сердечки" проходит с 3 по 14 августа на базе детского реабилитационно-оздоровительного центра "Надежда". Проект осуществляется при финансовой спонсорской поддержке.-0-