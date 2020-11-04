4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский детский хоспис запустил новый проект по защите прав тяжелобольных детей, сообщили БЕЛТА в хосписе.

Проект направлен на защиту и поддержку основных прав и потребностей одной из самых уязвимых групп в белорусском обществе - детей с тяжелыми формами инвалидности и заболеваниями, ограничивающими продолжительность жизни. Прямую поддержку получат более 1,5 тыс. таких детей и их семей во всех регионах страны, что обеспечит защиту и соблюдение их прав, а также повысит качество их жизни.

Как рассказала руководитель проекта Мария Баринова, будет создана сеть региональных специалистов по социальной работе и социальному сопровождению, которые окажут правовую поддержку и помощь семьям, проживающим даже в самых дальних уголках Беларуси. Планируется разработка национальной системы мониторинга для обеспечения признания и защиты прав и потребностей детей, проживающих в интернатных учреждениях.

Запланирован ряд ключевых мероприятий, которые будут реализовываться командой проекта при поддержке национальных консультантов и международных экспертов. В частности, будут проведены исследования потребностей тяжелобольных детей и их семей во всех регионах страны. Пройдут образовательные мероприятия для членов команды проекта, лидеров родительских инициатив, специалистов, которые ухаживают на дому за тяжелобольными детьми, медицинского персонала и специалистов, работающих в детских интернатных учреждениях, что позволит улучшить качество оказываемых услуг. Планируется изучение успешного опыта общественного мониторинга интернатных учреждений в России, проведение информационных общественных кампании и др.

На заключительной конференции будут подведены итоги проекта, результаты проделанной работы, а также представлена разработанная и адаптированная модель защиты прав тяжелобольных детей.

"Мы верим, что к концу проекта технический и организационный потенциал служб паллиативной помощи в Беларуси будет значительно улучшен, а права детей с тяжелыми формами инвалидности будут широко признаны по всей стране", - отметила Мария Баринова. Проект создаст площадку для обучения, обмена опытом, координации и решения актуальных вопросов, связанных с положением тяжелобольных детей с инвалидностью для всех заинтересованных сторон: представителей органов государственной власти, общественных организаций, работающих в социальной сфере, родительских сообществ, представительств международных организаций в Беларуси, СМИ.

Проект финансируется Европейским союзом и реализуется в партнерстве с благотворительной организацией HealthProm (Великобритания), а также местными партнерами - просветительским правозащитным учреждением "Офис по правам людей с инвалидностью", Могилевским областным отделением Республиканского общественного объединения "Белорусский детский фонд" и Республиканским общественным объединением родителей недоношенных детей "Рано".-0-