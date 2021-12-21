Белорусский дипломат: ЕС пора осознать реальность, а не выдавать желаемое за действительное

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейскому союзу пора осознать реальность, а не действовать, выдавая желаемое за действительное. Об этом посол Беларуси в Финляндии и по совместительству в Дании Алексей Самосуев заявил в интервью датской газете Politiken, сообщает БЕЛТА.

"ЕС не может изменить выбор, сделанный белорусским народом в пользу нынешней государственной системы. Евросоюзу пора осознать реальность, а не действовать, выдавая желаемое за действительное", - сказал Алексей Самосуев.

Он отметил: в условиях санкционного давления со стороны Запада в Беларуси не паникуют и продолжают развивать экономику. "Если мы не нужны ЕС, мы найдем замену. В первую очередь продолжим расширять экономические отношения с Россией, Китаем и другими странами, такими как Индия, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты, - заявил посол. - Европейский рынок, конечно, очень важен для нас, но вовсе не так важен, как того хотелось бы "жителям Брюсселя".

Белорусский дипломат также подчеркнул, что в стране гордятся хорошими отношениями с ближайшим союзником и другом - Россией. "На мой взгляд, любая страна ЕС гораздо более ограничена в проведении своей внешней и внутренней политики и больше зависит от внешних обстоятельств, чем Беларусь. Даже в нынешней сложной ситуации", - добавил он.-0-