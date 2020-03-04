"Белорусский дом": каким он будет в этом строительном сезоне?

52-я строительно-интерьерная выставка снова готовит новинки.

Масштабная экспозиция в расширенном формате из трех выставок "Белорусский дом", "Деревянное и каркасное домостроение" и "Баня. Сауна. СПА" развернется с 26 по 28 марта в Минске в Футбольном манеже. В преддверии разгара строительных и ремонтных работ к двум традиционным мероприятиям добавилось третье - специализированная выставка "Баня. Сауна. СПА", которая призвана показать все тренды и тенденции в банной и СПА-индустрии.

На выставках можно будет познакомиться с самыми современными решениями в строительстве, архитектуре, ремонте, интерьере дома и благоустройстве приусадебного участка. Свои новинки продемонстрируют компании из Беларуси, России, Украины, Польши, Чехии, стран Африки и других. Дома и летние домики, бани и беседки, бассейны, стройматериалы и инструменты, окна и двери, мебель и предметы декора, садовый инвентарь и посадочный материал – все это составит основу экспозиции. Готовые строения будут смонтированы прямо на уличной площадке.

На выставках можно будет проконсультироваться с экспертами по ремонту, планировке, возведению домов, получить информацию о грамотном строительстве, найти добросовестных подрядчиков, выбрать качественные материалы.

Топовые дизайнеры и архитекторы предложат блок полезных семинаров, которые включат самые актуальные темы – от проектирования до готовых решений. Получить ответы на любые вопросы можно будет прямо на выставках.

Серия семинаров и мастер-классов будет посвящена последним тенденциям в сфере ландшафтного дизайна. Опытные специалисты дадут практические советы, расскажут о проблемных моментах и типичных ошибках озеленения, а также помогут спроектировать сад мечты.

На выставке пройдет Открытый белорусский народный чемпионат по парению. В этом году он изменит формат, и его участниками станут как профессионалы, так и любители. Зарегистрироваться для участия можно на сайте http://belarusdom.by/.

На интерактивной площадке "Банная поляна" можно будет узнать профессиональные секреты банщиков, испытать пар на себе, поучаствовать в мастер-классах, получить ценные советы, обменяться опытом.

Как проходят наши выставки, можно посмотреть здесь

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Организатор – ООО "ЭкспоСистемс":+375 (17) 342 20 50

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