Белорусский "Драник-фэст" с успехом прошел на традиционной благотворительной ярмарке в Пекине

30 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Белорусский "Драник-фэст" с успехом прошел в Пекине во время благотворительной ярмарки, которая традиционно организуется в китайской столице при поддержке супруги министра иностранных дел КНР. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Китае.

Павильон белорусского посольства, которое по традиции ежегодно принимает участие в ярмарке, пользовался большим интересом среди посетителей. Гости смогли отведать драники и другие блюда национальной кухни. Была представлена также белорусская вино-водочная продукция. Особый интерес посетителей благотворительной ярмарки вызвали изделия из хрусталя.

Данное мероприятие проводится с 2009 года. Для участия в нем приглашаются дипломатические миссии, представительства международных организаций, аккредитованные в Китае. Вырученные от продажи товаров средства идут на благотворительные цели.-0-