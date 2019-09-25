Белорусский эндокринологический форум пройдет З-4 октября под Минском

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский эндокринологический форум, на котором рассмотрят лечебно-диагностические технологии в клинической практике, пройдет 3-4 октября в Республиканском клиническом госпитале инвалидов Великой Отечественной войны имени П.М.Машерова в Минском районе. Об этом БЕЛТА сообщила профессор кафедры эндокринологии Белорусского государственного медицинского университета (БГМУ), председатель Белорусского общественного медицинского объединения "Эндокринология и метаболизм" Алла Шепелькевич.

Лекторами выступят ведущие эксперты в области эндокринологии из Беларуси, Великобритании, Грузии, России, Украины. Запланированы пленарные заседания, встречи с экспертами, мастер-классы.

Форум ставит своей целью повышение уровня знаний специалистов в области фундаментальной и прикладной эндокринологии, а также их междисциплинарного взаимодействия в реальной клинической практике.

Программа включает наиболее актуальные разделы клинической эндокринологии. Отдельное внимание уделят тем направлениям, в которых произошли наиболее значимые изменения, и тому, что необходимо своевременно довести до сведения практикующих врачей, организаторов здравоохранения. Целевой аудиторией являются как молодые врачи, так и специалисты, стремящиеся постоянно совершенствовать уровень своих знаний. Участвовать в форуме будут эндокринологи, а также смежные специалисты, оказывающие медпомощь пациентам с эндокринной патологией.

Белорусский эндокринологический форум организован Минздравом, общественным объединением "Эндокринология и метаболизм", Белорусской ассоциацией врачей, Белорусским общественным объединением гериатров и геронтологов, Белорусской Лигой по борьбе с высоким артериальным давлением, сотрудниками кафедры эндокринологии и 1-й кафедры детских болезней БГМУ, Минский городской клинический онкологический диспансер под эгидой Всемирного общества эндокринологов.-0-