Белорусский энергетический и экологический форум пройдет в Минске 12-15 октября

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создан организационный комитет по подготовке и проведению 25-го Белорусского энергетического и экологического форума, выставки и конгресса "Энергетика. Экология. Энергосбережение. Электро" 12-15 октября в Минске. Это предусмотрено распоряжением премьер-министра от 27 апреля 2021 года №95р, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальном правовом интернет-портале.

Председателем оргкомитета стал заместитель премьер-министра Юрий Назаров. Также в его состав вошли министр энергетики Виктор Каранкевич, первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Болеслав Пирштук, заместитель министра архитектуры и строительства Алексей Ананич и другие.

При необходимости оргкомитет может привлекаться в установленном порядке к работе руководителей и специалистов республиканских органов госуправления и иных госорганизаций, подчиненных правительству.-0-