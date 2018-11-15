Белорусский филолог Владимир Будай передал турецкому университету около 500 книг из личной коллекции

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Известный белорусский филолог Владимир Будай передал библиотеке университета Эрджиес в Турции около 500 книг из своей личной коллекции. В этом ему помогли белорусские дипломаты, рассказали БЕЛТА в посольстве Беларуси в Турции.

Содействие посольства в первую очередь касалось финансовой стороны вопроса. Белорусская дипмиссия приняла активное участие в передаче книг, что стало значимым событием для студентов.

Владимир Будай на протяжении нескольких десятилетий преподавал в Белгосуниверситете, затем более 10 лет - в различных вузах Индии, а в 2007 году был приглашен для работы в университете Эрджиес, который расположен в крупном турецком городе Кайсери. Является автором учебников по русскому языку, которые издавались в разных странах мира. В университете Эрджиес, где он трудится в настоящее время, русский язык изучают свыше 500 студентов.

Владимир Будай. Фото посольства Беларуси в Турции

Мероприятие по передаче книг состоялось в рамках дней Беларуси в городе Кайсери, которые проходят 15-16 ноября. В ректорате университета прошла встреча с руководством вуза. Турецкой стороной было передано приглашение БГУ посетить университет с ответным визитом (в 2017 году состоялся визит делегации Университета Эрджиес в Минск).

В технопарке Университета Эрджиес стороны обсудили возможности научно-технического сотрудничества и создания стартапов.

Делегация белорусского посольства встретилась с председателями Промышленной и Торговой палат города Кайсери, которым передан пакет предложений по торговым и инвестиционным проектам. Обсуждены также направления сотрудничества и совместные проекты. Стороны договорились обменяться визитами делегаций промышленных и торговых палат.-0-