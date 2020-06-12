Белорусский фонд фундаментальных исследований объявил конкурс научных проектов по COVID-19

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский республиканский фонд фундаментальных исследований объявил конкурс проектов научных исследований по актуальным проблемам, связанным с пандемией коронавируса COVID-19, сообщили БЕЛТА в Национальной академии наук.

Конкурс "Наука "COVID-19" проводится (без ограничений по участию в других конкурсах фонда) по следующим направлениям: этиология и эпидемиология коронавирусной инфекции; биохимические, иммунологические, патофизиологические и биофизические механизмы патогенеза коронавирусной инфекции; математическое моделирование распространения вирусных заболеваний; разработка мер профилактики и способов диагностики; разработка схем противовирусной и общеукрепляющей терапии, поиск лекарственных средств и вакцин; противовирусный иммунитет и функции иммунной системы; молекулярная эволюция SARS-CoV-2; биоэтические аспекты и приложение методов социальных наук в исследованиях коронавирусной инфекции.

На конкурс принимаются заявки ученых, проживающих в Беларуси и работающих в организациях, являющихся резидентами Республики Беларусь.

Заявки подаются не позднее 15 сентября (до 17.00).-0-