6 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский контингент сил ОДКБ вылетел в Казахстан с миротворческой миссией. Такая информация озвучена в эфире ОНТ, сообщает БЕЛТА.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января, в Республику Казахстан на ограниченный по времени период для стабилизации и нормализации обстановки направлены Коллективные миротворческие силы Организации Договора о коллективной безопасности. В их состав вошли подразделения вооруженных сил Армении, Беларуси, Кыргызстана, России и Таджикистана. Основными задачами Коллективных миротворческих сил ОДКБ станет охрана важных государственных и военных объектов, оказание содействия силам правопорядка Республики Казахстан в стабилизации обстановки и возвращение ее в правовое поле.

Как сообщил ранее министр обороны Виктор Хренин, в составе миротворческой роты Беларуси только военнослужащие по контракту. Подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач.-0-