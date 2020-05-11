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11 мая 2020, 21:00

Белорусский Красный Крест и проект "БЕЛМЕД" объединили усилия против COVID-19

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11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В апреле к числу партнеров Белорусского общества Красного Креста присоединился проект "БЕЛМЕД", который финансируется Европейским союзом и реализуется ПРООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ и ЮНФПА в партнерстве с Министерством здравоохранения Беларуси. За месяц проделана большая совместная работа, прежде всего по распространению информации о коронавирусной инфекции и ее профилактике, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"Очень важно, что после принципиального решения о сотрудничестве мы сразу перешли к конкретным действиям. Оперативно разработали информационные материалы, в том числе рассчитанные на пожилых людей. Волонтерам для безопасной работы передали средства индивидуальной защиты - маски, перчатки и антисептики. В сложившейся ситуации очень важна не только материальная помощь, но и экспертная. Нужны опытные специалисты, способные оперативно решить проблему, наладить эффективную работу. К коллективу Белорусского Красного Креста присоединились восемь координаторов по работе с волонтерами, а также PR-консультант, который поможет в реализации информационной кампании", - рассказала генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко.

Менеджер проекта "БЕЛМЕД" Олег Дубовик подчеркнул, что в сложившейся ситуации ключевой аудиторией, на которую направлена забота, стали люди старше 60 лет. Для них специально был создан формат листовки "Простые советы". Это базовые рекомендации: оставаться дома, сохранять дистанцию, мыть руки, заниматься физкультурой, правильно питаться и сохранять бодрость духа. Важно, чтобы информация работала максимально эффективно. Например, листовки для пожилых были подготовлены также и для социальных сетей в черно-белом варианте, чтобы каждый мог распечатать их на обычном принтере и разместить в своем подъезде, на доске объявлений в районе", - уточнил Олег Дубовик.

Многим пожилым людям в самоизоляции нужна поддержка младших родственников, знакомых, соседей. Иногда нужно просто позвонить и дать хороший совет. Подборка таких советов была выполнена в формате интернет-баннеров #Молодые-пожилым!

По словам начальника административно-хозяйственного отдела Белорусского общества Красного Креста Максима Разумовича, 145 тыс. цветных листовок с "Простыми советами" для пожилых людей, рекламой информационной линии 201 ("Добрый телефон"), рекомендациями, как вести себя в общественном транспорте, стали большим подспорьем в работе. Часть тиража уже передана организациям общественного транспорта. Значительное количество волонтеры раздадут в Минске, областных и районных городах.

"Для многих одиноких и пожилых людей, находящихся в самоизоляции, волонтеры - пожалуй, единственное связующее звено с внешним миром. Конечно, им нужны средства защиты, прежде всего маски, перчатки, средства дезинфекции, чтобы обезопасить и свою жизнь, и жизнь людей, которым они помогают. Первая партия в 30 тыс. перчаток передана БОКК 20 апреля, через неделю отгружено 12 тыс. защитных масок, в начале мая передано 1,1 тыс. л антисептика для рук", - отметила республиканский координатор БОКК по работе с волонтерами Елена Русинович.-0-

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