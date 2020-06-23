Белорусский Красный Крест и The Coca-Cola Foundation закупили для медиков 47,6 тыс. респираторов

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест продолжает привлекать к борьбе с распространением COVID-19 партнеров из числа крупных компаний: в апреле присоединился благотворительный фонд The Coca-Cola Foundation. Компания перечислила $100 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусского Красного Креста.

Большая часть этих средств - $76 тыс. - ушла на закупку 47,6 тыс. респираторов FFP2. Они будут переданы в учреждения здравоохранения регионов и столицы. Больше всего направят в Брестскую и Гомельскую области - по 9 тыс., немногим меньше в Могилевскую - 8,4 тыс. В Минске останутся 6 тыс. штук, в столичном регионе - 4,8 тыс. В Витебскую и Гродненскую области отправят по 4,2 тыс. Еще 2 тыс. респираторов останутся в резерве Белорусского Красного Креста.

Также $24 тыс. будут потрачены на поддержание работы сестер милосердия медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога", продолжающих ухаживать за тяжелобольными людьми по всей Беларуси.

"К сожалению, распространение COVID-19 в нашей стране продолжается, поэтому мы не можем позволить себе расслабиться. Можно сказать, это забег на длинную дистанцию. В таких условиях любая помощь важна, даже самая маленькая. Но когда к нашему делу подключаются серьезные партнеры, мы намного быстрее можем справиться с проблемой и помочь большему количеству людей", - подчеркнула генеральный секретарь Белорусского Красного Креста Ольга Мычко.-0-