Белорусский Красный Крест ищет волонтеров для инфолиний

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест ищет ответственных волонтеров, готовых работать в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации на инфолиниях. Об этом БЕЛТА сообщили в БОКК.

Все волонтеры инфолиний проходят вводный инструктаж, тренинг по первой психологической помощи и заботе о себе. Подать заявку и узнать подробности можно по телефону (+37529) 123-70-29.

В условиях непростой эпидемиологической ситуации БОКК развернул работу инфолиний по номерам телефонов 201 (с мобильного) и 122 (с городского). "Прежде всего наши волонтеры оказывают психосоциальную поддержку. Но также нам поступают вопросы о том, где и как получить помощь в покупке и доставке рецептов, лекарств и продуктов, куда обращаться, если необходима помощь в уходе за пожилыми людьми с хроническими заболеваниями, инвалидностью или средства реабилитации, куда можно обратиться за психологической помощью и т.д.", - рассказали в Белорусском Красном Кресте.

С недавних пор на такую помощь волонтеров могут рассчитывать не только социально уязвимые категории граждан (одинокие пожилые, инвалиды), но и люди в трудной жизненной ситуации.-0-