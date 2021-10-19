Белорусский Красный Крест ищет волонтеров для работы на инфолинии 201/122

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест ищет волонтеров, готовых работать в условиях ухудшения эпидемиологической ситуации на инфолинии 201/122, сообщили БЕЛТА в обществе.

Задача таких волонтеров - принимать звонки, внимательно слушать и выявлять потребности человека, помогать в практическом решении проблемы.

Все кандидаты проходят обязательное обучение: вводный инструктаж, тренинги по оказанию психосоциальной поддержки и профилактике эмоционального выгорания, помощь в кризисной ситуации, освоение алгоритма ведения телефонного разговора на инфолинии.

Подробную информацию можете узнать по телефону +375 44 766-62-01.

Кроме того, волонтеры Красного Креста в период пандемии помогают учреждениям здравоохранения. Например, в поликлиниках Гомеля и Минска они не только осуществляют бесконтактную доставку рецептов на дом пациентам, но и помогают измерять температуру посетителям, работают в колл-центрах для звонков гражданам, которые находятся на изоляции.

В Гродненской области они информируют пассажиров общественного транспорта о способах профилактики COVID-19, а в Гомельской раздают средства индивидуальной защиты.

"Все волонтеры обеспечены необходимыми средствами индивидуальный защиты, прошли специальный инструктаж и знают, что делать в спорных ситуациях", - отметили в Красном Кресте.-0-