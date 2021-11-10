Белорусский Красный Крест организовал сбор средств для помощи мигрантам

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест организует благотворительную кампанию по сбору средств для помощи мигрантам, сообщили БЕЛТА в БОКК.

"Все больше запросов на оказание помощи мы получаем от мигрантов, беженцев и вынужденных переселенцев, которые оказались в сложной жизненной ситуации на территории Беларуси. В Белорусский Красный Крест обращаются целые семьи, нередко с маленькими детьми, у которых нет возможности вернуться на родину. Чтобы поддержать их и предоставить гуманитарную помощь, мы начали сбор средств. Каждый, кто хочет помочь, может произвести благотворительный платеж", - сообщили в Белорусском Красном Кресте.

Сделать это можно в системе ЕРИП через пункт "Благотворительность, общественные объединения", далее "Помощь детям, взрослым" - "Белорусский Красный Крест" - "Благотворительные взносы" - "Секретариат Красного Креста" - "Благотворительный взнос". Затем вести номер благотворительной акции 9000, данные и сумму платежа.

На собранные средства Красный Крест закупит и доставит нуждающимся мигрантам продукты и средства гигиены, лекарства, теплую одежду и обувь, поможет оплатить услуги их временного проживания и удовлетворить иные потребности по запросу.

Также застрявшим на границе мигрантам можно непосредственно передавать теплые детские вещи, одеяла, предметы гигиены - через Гродненскую городскую организацию Красного Креста по ул.Карбышева, 24.-0-

Фото Леонида Щеглова