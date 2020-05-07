Белорусский Красный Крест собрал на борьбу с COVID-19 уже более Br1,7 млн

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Консолидированный бюджет Белорусского общества Красного Креста на борьбу с COVID-19 за два месяца составил примерно Br1748 тыс. Об этом сообщила сегодня журналистам генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Ольга Мычко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Впервые мы столкнулись с такой чрезвычайной ситуацией. Не было даже плана реагирования на нее - это совершенно новый вызов. Но мы смогли быстро мобилизоваться, привлечь ресурсы. Но не справились бы, если бы не было нашей армии волонтеров, организационной структуры, системы менеджмента, - отметила Ольга Мычко. - Мы не финансируемся за счет средств бюджета, а существуем за счет пожертвований граждан, спонсоров, благотворителей как внутри страны, так и зарубежных. Откликнулась Международная федерация обществ Красного Креста, чтобы обеспечить волонтеров средствами защиты и дать возможность застраховать наших помощников. Подключились агентства ООН, ПРООН, ЮНИСЕФ, ЮНФПА, ВОЗ, Евросоюз (через переформатирование проектов материально-технической помощи), национальные общества Красного Креста. Внутри страны очень активно откликнулось сообщество - приходили крупные суммы денег, порой анонимно".

Работа Красного Креста по противодействию распространению коронавируса постепенно оформилась в 4 основных направления. Существенные усилия направлены на то, чтобы люди, находящиеся на самоизоляции, максимально долго могли оставаться дома и ограничили количество контактов.

Первое направление деятельности - переформатирование работы медико-социальной службы сестер милосердия "Дапамога", которые обеспечивают уход за 1,5 тыс. пожилых и инвалидов на дому. Для этих работников проведены тренинги по безопасному доступу к подопечным, они обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Второе направление - работа с людьми из группы риска, которые сейчас вынуждены ограничить свои контакты, чтобы минимизировать риск заражения. Это доставка продуктов питания, предметов первой необходимости, рецептов. Впоследствии добавилась помощь по оплате коммунальных услуг и услуг связи. Красный Крест организовал рекрутирование волонтеров для этого направления работы, а там, где своего ресурса не хватает, подключаются волонтеры БРСМ. Ведь среди постоянных помощников БОКК сегодня немало людей в возрасте, так называемых "серебряных" волонтеров. Они тоже ушли на самоизоляцию, но не прекратили работать. Как рассказала национальный координатор волонтеров COVID-19 Белорусского общества Красного Креста Елена Русинович, эти люди включились в информационную работу. Они звонят друг другу и сверстникам, которые вынуждены находиться дома, поддерживают их, распространяют в местном сообществе информацию о профилактике COVID-19 и доступной помощи.

"На данный момент в строю 1,5 тыс. волонтеров по COVID-19. С ними заключены соглашения, проведено обучение, предоставлены средства защиты, элементы для опознавания, - отметила Елена Русинович. - Больше 3 тыс. доставок продуктов и рецептов с 23 марта. В среднем в день работает 88 волонтеров, в Минске, конечно, больше, чем в регионах".

Стать волонтером можно дистанционно, совместно с IT-компанией разработано специальное приложение. Кроме заполнения заявки и ознакомления с информацией по коронавирусу кандидат должен выполнить тест для проверки усвоения знаний. Затем территориальный координатор волонтеров связывается с ним и далее курирует работу.

Еще одно направление работы - "Добрый телефон" для оказания психосоциальной поддержки. Звонки, на которые отвечают подготовленные волонтеры (их поступило уже более 600) самые разные: от вопросов о том, как попросить доставку продуктов, до жалоб на домашнее насилие. Всем либо оказывается необходимая помощь, либо даются контакты, где ее можно получить.

Четвертое направление - помощь учреждениям здравоохранения и системе социального обслуживания. Начиналось все с доставки бутилированной воды от спонсоров в приемные покои, поликлиники, затем стартовала акция "Медобед" по доставке горячей еды. За это время потрачено Br787,3 тыс. на приобретение средств защиты, которые передали сотрудникам и волонтерам Белорусского общества Красного Креста, социальным работникам территориальных центров социального обслуживания и персоналу учреждений здравоохранения по всей стране. Всего на борьбу с коронавирусом потрачено Br1,3 млн.

Спонсоры также помогают с приобретением необходимого оборудования. "Например, компания EPAM поддержит приобретение передвижного рентген-аппарата для инфекционной больницы в Гомеле. Это необходимая техника для оценки динамики протекания заболевания. Для добрых дел предела нет. Хочу сказать спасибо всем волонтерам, работникам и спонсорам, которых очень много, Министерству иностранных дел, которое активно помогало в поиске источников, где можно закупить средства индивидуальной защиты, откликались наши послы. Равнодушных не было", - заключила Ольга Мычко.-0-