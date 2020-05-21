Белорусский Красный Крест уже собрал Br1750 тыс. для борьбы с COVID-19

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский Красный Крест продолжает борьбу с распространением COVID-19, на которую благодаря финансовой поддержке международных и местных партнеров удалось собрать уже Br1750 тыс., сообщили БЕЛТА в пресс-службе БОКК.

Полученная сумма направлена на закупку медицинского оборудования и средств индивидуальной защиты для медико-социальной службы Красного Креста "Дапамога", волонтеров и социальных работников, помогающих уязвимым категориям граждан (в том числе пожилым, находящимся сейчас в особой зоне риска), а также для медперсонала учреждений здравоохранения.

"Белорусский Красный Крест впервые столкнулся с такой чрезвычайной ситуацией - это был новый вызов для нас. Но мы смогли быстро мобилизоваться и привлечь ресурсы для реагирования на распространение COVID-19. В сложившихся условиях деятельность организации направлена на поддержку особых групп населения - одиноких пожилых людей, людей, оказавшихся в вынужденной самоизоляции, которым мы предоставляем разнообразную помощь. Но мы также понимаем, как важно обеспечить защиту тех, кто сейчас на передовой, поэтому стараемся поддерживать работников медицинских и социальных учреждений, которые каждый день рискуют собственным здоровьем для блага других", - отметила заместитель генерального секретаря БОКК Романия Скоморошко.

Благодаря собранным средствам были закуплены и переданы медикам более 169 тыс. перчаток, свыше 4,2 тыс. масок, более 10,1 тыс. л дезинфицирующих средств, почти 4,4 тыс. медицинских комбинезонов, более 17 тыс. респираторов FFP2, сотни медицинских шапочек, защитных щитков, медицинских нарукавников, бахил, медицинских фартуков и один рентген-аппарат. Получателями помощи стали 156 больниц и поликлиник.

Еще в 57 больниц доставлены почти 29,3 тыс. л питьевой и минеральной воды, 4,2 тыс. л газированных напитков. В восемь больниц переданы 1,5 тыс. завтраков, более 6,57 тыс. обедов, 3 тыс. порций кофе.

Существенная помощь оказана и социальным работникам. Для 55 домов-интернатов переданы 42,8 тыс. перчаток, почти 1,4 тыс. масок и около 3,5 тыс. респираторов FFP2, 3,4 тыс. л дезинфицирующих средств, 2,5 тыс. комбинезонов медицинских, бахилы, медфартуки и нарукавники, защитные щитки, бесконтактные термометры. И еще свыше 193 тыс. перчаток, 6,5 тыс. масок, 12 тыс. л дезинфицирующих средств переданы для 131 территориального центра социального обслуживания населения.

Ориентируясь на потребности медицинских и социальных работников, организация старается закупать крупные партии надежных и качественных средств индивидуальной защиты. Например, не так давно вместо одноразовых защитных костюмов начали покупаться многоразовые, так как их устойчивость выше в 100 раз.-0-